Ufficiale, Sampaoli lascia l'Atletico Mineiro: ora il Marsiglia

Dopo un solo anno, le strade di Jorge Sampaoli e dell' Atletico Mineiro si separano. Ciò che si sapeva ormai da tempo è divenuto ufficiale: il Galo ha annunciato l'addio dell'allenatore argentino, pronto a tornare in Europa per sedersi sulla panchina del Marsiglia.

Sampaoli rescinde com o #Galo



O Clube Atlético Mineiro informa que aceitou a decisão do técnico Jorge Sampaoli de rescindir seu contrato com o clube, ao término do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, dia 25.