E’ ufficiale, Rasmussen dalla Fiorentina al Feyenoord: in viola solo prestiti e zero presenze

Approdato nel 2019 alla Fiorentina a fronte di un esborso da ben sette milioni di euro, con i viola ha collezionato solo prestiti.

Potrebbe essere giunta al capolinea, questa volta in maniera definitiva, la non fortunatissima avventura alla Fiorentina di Jacob Rasmussen.

Il club gigliato infatti, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il trasferimento (che potrebbe diventare a titolo definitivo) del difensore danese al Feyenoord.

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Rasmussen al Feyenoord Rotterdam”.

Acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2019 a fronte di un esborso da ben sette milioni di euro, Rasmussen incredibilmente non ha mai esordito con la maglia della prima squadra viola in gare ufficiali. Lasciato infatti inizialmente in prestito all’Empoli (il club che nell’estate del 2018 l’ha portato in Italia), una volta trasferitosi a Firenze, non riuscendo a trovare spazio, è stato ceduto nel gennaio del 2020 con la stessa formula all’Erzgebirge Aue, compagine con la quale ha totalizzato quattordici presenze in Zweite Liga, ovvero la seconda divisione del campionato tedesco.

Tornato in viola, è poi passato al Vitesse, dove ha vissuto due buone annate in prestito in Eredivisie, prima di fare nuovamente ritorno a Firenze.

Utilizzato da Vincenzo Italiano nel corso delle ultime amichevoli estive, evidentemente non ha convinto il tecnico gigliato ed ora l’approdo al Feyenoord potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo di una storia scandita da quattro prestiti e da appena cinque presenze totalizzate con la Primavera.