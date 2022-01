Ora è ufficiale: Ramsey saluta la Juventus e riparte dai Rangers

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Aaron Ramsey è un nuovo giocatore dei Rangers.

Il centrocampista gallese, che si trasferisce in Scozia dalla Juventus con la formula del prestito, si è sottoposto nella giornata di lunedì alle visite mediche di rito che ha preceduto la firma sul contratto che è stata apposta all’interno dell’Ibrox Park.

A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club scozzese attraverso un comunicato.

“I Rangers sono lieti di annunciare l’ingaggio in prestito fino al termine della stagione del centrocampista nazionale gallese Aaron Ramsey dalla Juventus”.

Lo stesso Ramsey, sempre attraverso il sito ufficiale dei Rangers, non ha nascosto la sua soddisfazione per il trovato accordo.

“Sono davvero contento di entrare a far parte di un club come quello dei Rangers. Avevo una serie di proposte sul tavolo, ma nessuna poteva compere con quella di un club così grande che mi darà la possibilità di giocare davanti a 50000 tifosi”.

Ramsey, che nel corso di questa stagione ha totalizzato appena 98’ suddivisi in tre presenze in Serie A, ai quali vanno aggiunti altri 14’ in due spezzoni di gara di Champions League, in questa annata, così come nel corso di tutta la sua avventura in bianconero, è stato fermato da una serie di problemi muscolari che con gli hanno consentito di giocare con regolarità.

Approdato alla Juventus nell’estate del 2019, quando venne prelevato a parametro zero dall’Arsenal, ha vestito la maglia bianconera in 70 occasioni, vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.

Ora una nuova avventura in Scozia per provare a rilanciarsi.