Ufficiale, Missiroli è del Cesena: era svincolato dallo scorso 1° luglio

L'ex Sassuolo e SPAL Simone Missiroli, senza squadra dopo l'addio ai ferraresi, riparte dalla Serie C: ha firmato col Cesena per un anno.

Simone Missiroli torna a casa. In Emilia-Romagna, la terra del padre. E a Cesena, soprattutto. E poco importa se, dopo tanta Serie A e Serie B, la nuova realtà dell'ex centrocampista di Reggina, Sassuolo e SPAL si chiama Serie C.

"Il Cesena FC - si legge sul sito ufficiale del club bianconero, che milita nel girone B della terza serie - comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Missiroli. Trentacinque anni compiuti lo scorso 23 maggio, il centrocampista reggino porta in bianconero le 492 partite (con 39 gol) giocate tra i professionisti, oltre la metà delle quali collezionate in serie A (e nessuna in C) in una carriera che l’ha visto indossare appena cinque maglie".

Missiroli era svincolato dallo scorso 1° luglio, ovvero da quando è scaduto il proprio contratto con la SPAL, formazione in cui ha militato sia in A che in B dopo la lunga esperienza al Sassuolo. Dopo qualche mese a cercar squadra, ha deciso di legarsi al Cesena.

Il trentacinquenne ex centrocampista neroverde, come comunica ancora il Cesena, ha firmato un contratto di meno di un anno, fino al 30 giugno del 2022. In bianconero indosserà la maglia numero 25.