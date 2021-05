Ufficiale, l'UEFA allarga le rose per gli Europei: saranno di 26 giocatori

Nuova rivoluzione nel calcio causa Covid. L'UEFA ha ufficializzato che le rose delle Nazionali che parteciperanno ai prossimi Europei saranno allargate da 23 a 26 giocatori.

Nella lista da consegnare per le singole partite però potranno essere inseriti solo 23 calciatori di cui tre portieri, quindi tre giocatori di movimento non potranno neppure sedersi in panchina.

#EURO2020 squads will feature up to 26 players.



Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



