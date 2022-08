Ufficiale, Laurienté al Sassuolo: un rinforzo per le fasce neroverdi

Il Sassuolo ha acquistato Armand Laurienté dal Lorient: il 23enne francese arriva per colmare le falle lasciate dagli infortuni di Traoré e Berardi.

Il Sassuolo batte un colpo e si rinforza sulle fasce. È ufficiale l'arrivo in Emilia di Armand Laurienté, esterno francese del Lorient, 23 anni. Il suo acquisto a titolo definitivo è stato comunicato dal sito della Lega di Serie A: il contratto del giocatore è stato dunque depositato a un giorno dalla chiusura del mercato estivo.

Sassuolo e Lorient avevano trovato un paio di giorni fa un accordo per 12 milioni di euro circa tra parte fissa e bonus. Laurienté ha effettuato le visite mediche con il club neroverde e martedì sera si è seduto sulle tribune del Mapei Stadium, per assistere alla sfida che gli uomini di Dionisi hanno pareggiato senza reti contro il Milan.

Laurienté è un esterno offensivo che può giocare sia a destra che a sinistra. Perfetto, dunque, per rimpiazzare tutti gli uomini che sono venuti a mancare nelle ultime settimane: prima Traoré, quindi Raspadori, infine Berardi.

L'ivoriano è rimasto vittima di una frattura a un piede a luglio: come annunciato dall'ad Carnevali, i suoi tempi di recupero "saranno più lunghi del previsto". Raspadori, come noto, si è invece trasferito al Napoli. Mentre Berardi, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, è uscito per infortunio proprio dalla gara pareggiata contro il Milan.

Per questo il Sassuolo aveva urgente necessità di puntellare il proprio parco esterni con un volto nuovo, dopo aver adattato un terzino come Kyriakopoulos nel ruolo di esterno alto nelle prime giornate. E dunque ecco Laurienté, giocatore poliedrico e decisamente a proprio agio con la porta avversaria.

Nelle prime tre giornate di Ligue 1, che hanno visto il Lorient conquistare due vittorie e un pareggio assestandosi nei piani alti della classifica, Laurienté ha segnato una rete e sfornato un assist decisivo. A quasi 24 anni (li compirà all'inizio di dicembre), ha deciso di dare una svolta alla propria carriera scegliendo la Serie A.