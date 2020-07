Ufficiale, l'Airone Caracciolo va al Lumezzane: contratto biennale

Andrea Caracciolo è un nuovo giocatore dell'FC Lumezzane, club di Eccellenza: "Collaborazione destinata a proseguire in altra forma".

A 39 anni, l'Airone Andrea Caracciolo non perde la voglia di volare. E si rimette in gioco, pur rimanendo nella terra dove è diventato qualcuno nel calcio: da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore dell' FC Lumezzane, società che anche nella prossima stagione giocherà in Eccellenza.

A comunicare l'accordo con l'ex centravanti - tra le altre - di , e Novara, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Feralpisalò, è stato lo stesso club bresciano. Nato nel 2018 dalle ceneri dell'AC Lumezzane, fallito, e desideroso di tornare nel calcio professionistico.

"La società F.C. Lumezzane Vgz comunica di aver perfezionato un accordo pluriennale con il bomber Andrea Caracciolo per le prestazioni sportive del calciatore nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Una collaborazione destinata a proseguire in altra forma, a partire dall’annata successiva".

In sostanza, la carriera di calciatore di Caracciolo dovrebbe concludersi tra un paio di stagioni, quando il gigante milanese si avvierà verso i 41 anni. Per lui è già pronto un ruolo dirigenziale all'interno del Lumezzane.

Nel suo nuovo club, Caracciolo troverà una vecchia conoscenza sua e dell'intero calcio italiano: quel Marius Stankevicius che ha giocato con lui al Brescia e che, da qualche settimana, è il nuovo allenatore del Lumezzane.