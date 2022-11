Prima avventura in panchina per Kolo Touré: è il nuovo allenatore del Wigan

Il club inglese ha annunciato l'arrivo in panchina dell'ex difensore ivoriano: esordio da primo allenatore per il 41enne ex Arsenal, City e Liverpool.

La prima avventura di Kolo Touré in panchina. L’ivoriano, ex difensore di Arsenal, Manchester City e Liverpool, è il nuovo allenatore del Wigan. I ‘Latics’ hanno annunciato di aver affidato la guida tecnica al 41enne, che prende il posto di Leam Richardson.

✍🏼 We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!



Welcome to Wigan, Kolo 💙#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) November 29, 2022

Kolo Touré, che in carriera ha totalizzato 118 presenze con la Costa d’Avorio e 354 gare in Premier League, volerà a breve in Turchia, dove il Wigan è in ritiro in vista della ripresa del campionato, fissata per sabato 10 dicembre con la sfida contro il Millwall.



Il Wigan ha annunciato l’esonero di Richardson lo scorso 10 novembre, al termine di una serie negativa di otto gare senza vittorie. I ‘Latics’ al momento occupano il terzultimo posto in classifica.

Dopo essersi ritirato al termine della stagione 2016/2017, Kolo Touré ha iniziato la carriera nello staff tecnico dell’Under 23 della Costa d’Avorio. Poi l’avventura come collaboratore nel Celtic, squadra in cui ha militato da calciatore, e la nomina di vice allenatore prima in nazionale e poi al Leicester con Brendan Rodgers.



Ora la grande chance per intraprendere la carriera da primo allenatore con la chiamata del Wigan. L’obiettivo è salvare i ‘Latics’, la prima grande impresa nel mirino di Kolo Touré.