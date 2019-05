Ufficiale, Juanfran lascia l'Atletico Madrid: dal 1° luglio sarà svincolato

In conferenza, il terzino Juanfran ha annunciato l'addio all'Atletico Madrid: "Sono stati anni meravigliosi, tornerò per dare una mano al club".

Coppe, supercoppe, una vinta e due finali di perse. Il tutto in 8 anni. 8 anni che, oggi, giungono ufficialmente al termine: Juanfran ha annunciato l'addio all' a partire dal 1° luglio.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una decisione nell'aria da qualche giorno e confermata dal trentaquattrenne terzino spagnolo in una conferenza stampa organizzata appositamente per l'annuncio.

"Questi sono i miei ultimi giorni all'Atletico Madrid, ma spero di poter tornare presto, perché questa è la mia casa. Sono stati anni meravigliosi, incredibili, i migliori della mia carriera. Sono un tifoso dell'Atletico per tutto quello che mi è stato dato, e spero di poter tornare per dare una mano al club".

Una conferenza organizzata in grande stile, con tutti i compagni presenti e una targa commemorativa consegnata a Juanfran. Un omaggio a un giocatore di cui non si è mai parlato troppo, ma che, in silenzio, ha sempre saputo ritagliarsi uno spazio fondamentale sia in campo che nello spogliatoio.

Tra poco più di un mese, a partire dal 1° luglio, Juanfran sarà dunque ufficialmente sul mercato. Godin giocherà nell' , Griezmann può andare al , ma il suo futuro è ancora incerto. Chi sceglierà di puntare su di lui se lo aggiudicherà senza sborsare un solo euro per il cartellino.