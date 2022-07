Il club toscano annuncia l'ingaggio ufficiale dell'attaccante serbo reduce da un'avventura tormentata e avara di soddisfazioni con il Real Madrid.

La Fiorentina piazza il colpo e regala a Vincenzo Italiano un rinforzo di spessore per il reparto avanzato: Luka Jovic è ufficialmente un nuovo giocatore dei viola.

L'attaccante classe 1997, esploso con la maglia dell'Eintracht, era stato acquistato dal Real Madrid, sua ultima squadra prima dell'approdo in A, nel 2019 per 60 milioni di euro.

In quel di Madrid, però, ha trovato pochissimo spazio, a tal punto da fare temporaneo rientro a Francoforte con la formula del prestito per gli ultimi sei mesi della stagione 2020/2021.

La scintilla con i Blancos, però, non è mai scattata: dallo scarso minutaggio, passando per qualche vicenda extra campo, il rapporto si è rivelato il più classico dei buchi nell'acqua.

Per l'attaccante che in carriera ha vestito anche le maglie di Stella Rossa e Benfica, la Fiorentina rappresenta uno snodo cruciale. Una nuova ripartenza per tornare ad esprimersi sui livelli ammirati in Germania.

Archivia il suo capitolo con le 'Merengues' con appena 3 goal in 51 apparizioni ufficiali.