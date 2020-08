Ufficiale, Jonathan David al Lilla: dovrà far dimenticare Osimhen

Dopo Burak Yilmaz, il Lilla prende anche il canadese Jonathan David dal Gent. In questa stagione ha affrontato la Roma nei gironi di Europa League.

Morto un papa, se ne fa un altro. Ceduto un attaccante che ha lasciato il segno, se ne compra un altro. Due, anzi. Perché, dopo il turco Burak Yilmaz, il ha ufficialmente acquistato anche Jonathan David. Toccherà a loro rimpiazzare, in campo e nei cuori dei tifosi, il neo napoletano Osimhen.

David, poi, non è costato neppure poco: 30 milioni di euro nelle casse del Gent, dove l'interessantissimo giocatore nel giro della Nazionale canadese giocava dal gennaio del 2018. Si tratta del record di spesa nella storia del Lilla.

"Richiesto dai top club d'Europa, l'attaccante canadese ha scelto di legarsi al Lilla fino al 2025. Indosserà il numero 9 della divisa dei Dogues".

Apprezzatissimo anche in Premier League, in particolare da e , David lo conosce bene anche la : i giallorossi hanno sfidato il Gent nei gironi di , trovandosi di fronte un attaccante indemoniato e capace di mettere in serissima difficoltà la difesa di Fonseca.