Jesé vola in Turchia: ufficiale il suo passaggio all'Ankaragücü

L'ex giocatore di Real Madrid e PSG riparte dalla Turchia: ha firmato un contratto annuale con opzione per prolungare fino a giugno 2024.

Nuova avventura per Jesé Rodriguez. L'attaccante spagnolo, cresciuto e forgiatosi con la maglia del Real Madrid, disputerà la prossima stagione in Turchia.

Proprio così, perché il classe 1993 ha firmato con la formazione dell'Ankaragücü. Per lo spagnolo, un contratto annuale con opzione per estendere ulteriormente il rapporto di un'altra stagione.

Dopo aver impressionato all'interno del settore giovanile dei Blancos, il calciatore di Las Palmas non è riuscito ad affermarsi in prima squadra tra il 2011 e il 2016 prima di trasferirsi in Francia alla corte del PSG.

Una parentesi decisamente breve, quella in terra parigina, che ha presto lasciato spazio a tre diverse avventure, rigorosamente in prestito: prima al Las Palmas, poi in Premier allo Stoke City e infine in quel di Lisbona alla corte dello Sporting.

A dicembre 2020, a causa di vicende extra campo, il PSG ha interrotto il naturale rapporto con il calciatore con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza prefissata da contratto.

Rimasto senza squadra, Jesé è torna al Las Palmas nel febbraio del 2021. Quella dei canarini è stata l'ultima maglia indossata prima dell'approdo nella massima serie turca, divenuto ormai ufficiale.