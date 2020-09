Ufficiale, Ivan Ilic al Verona: arriva in prestito dal Manchester City

Il Verona annuncia l'acquisto in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City del giovane Ivan Ilic. Nell'ultima annata ha giocato in Olanda.

Dal al . Detta così può sembrare una stranezza, ma è la realtà. E il personaggio in questione è il giovane Ivan Ilic, 19 anni compiuti a marzo, centrocampista dei Blues che nella prossima stagione vestirà la maglia gialloblù.

"Hellas Verona FC - si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club veneto - comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Manchester City FC - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić, 19enne centrocampista serbo".

Ilic non ha ancora compiuto 20 anni, come detto, ma può già vantare un discreto bagaglio di esperienze nella sua ancor breve carriera. Nella scorsa stagione, ad esempio, si è messo in mostra nella seconda serie olandese con la maglia del NAC Breda, collezionando 21 presenze e mettendo a segno 3 reti. Inoltre è nel giro della Under 21, dopo essere stato chiamato anche dall'Under 17 e dall'Under 21.

Il Manchester City lo ha scovato nel 2017 nelle giovanili della , portandolo in nella propria Academy ma, al contempo, mandandolo più volte in prestito: prima alla stessa Stella Rossa, poi allo Zemun, quindi al NAC. E infine al Verona.