Ufficiale: il Napoli presenta ricorso al CONI per la gara con la Juventus

Come già ampiamente annunciato nelle scorse settimane, il non si ferma e prosegue a combattere contro la decisione del 3-0 a tavolino decretata in appello riguardo il match contro la .

Gli azzurri hanno presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, come spiegato in una nota ufficiale dall'istituzione.

La richiesta del Napoli è quella di togliere il punto di penalizzazione e di ripetere Juventus-Napoli, gara che non si è giocata a causa della mancata partenza dei partenopei, dopo i contagi da Covid-19 nella rosa.

"La società ricorrente, S.S.C. Napoli, chiede al Collegio di Garanzia: in via principale, di annullare la decisone della Corte Sportiva d'Appello Nazionale impugnata, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (anche essa oggetto di impugnazione) e, per l'effetto, rilevata la causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF, o, comunque, riconosciuta la sussistenza del factum principis, di ordinare direttamente alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A ed alla FIGC, per quanto di rispettiva competenza, la disputa della gara Juventus–Napoli, valida per il campionato di Serie A 2020-2021, nonché la restituzione del punto di penalizzazione in classifica irrogato con la medesima sanzione".