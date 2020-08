Ufficiale: il Monza non si ferma più, preso anche Barillà dal Parma

Un altro colpo di primo piano per il club brianzolo: dalla Serie A arriva l'esperto centrocampista cresciuto nella Reggina.

E sono sei. Il Monza ne prende un altro per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. Arriva Antonino Barillà, centrocampista ex e Reggina, che torna in B dopo due anni di A.

Il club brianzolo ha annunciato l'ingaggio del giocatore a titolo definitivo, con un contratto biennale.

"Sesto rinforzo estivo per il Monza: dal Parma arriva a titolo definitivo Antonino Barillà, che ha firmato un contratto fino al 30/6/22. Un giocatore di grande esperienza, con 95 presenze in serie A, 26 nell’ultimo campionato in Emilia e 280 in serie B. Nato a Reggio Calabria l’1 aprile 1988, il centrocampista è cresciuto nella Reggina con cui ha debuttato in serie A a 18 anni. Dopo una breve parentesi alla e tre stagioni in serie B col Trapani ha riconquistato la A col Parma, che lascia dopo tre anni con 85 presenze e 8 gol. Nel suo curriculum anche 7 gettoni in Nazionale Under 21 con 2 reti".

Barillà è il sesto acquisto del Monza dopo Maric, Gytkjaer, Colpani, Donati e Barberis. Una squadra che sembra già pronta per il doppio salto.