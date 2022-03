Ufficiale, Grenier al Maiorca: l'ex Roma torna in campo dopo 10 mesi

Il Maiorca, alla fine, ha detto sì. E ha ufficialmente deciso di tesserare Clement Grenier, l'ex centrocampista della Roma, che da qualche giorno si stava allenando con il club isolano in attesa di capire se sarebbe finalmente potuto tornare in campo dopo quasi un anno di lontananza dal terreno di gioco.

"Il Maiorca - si legge sul sito del club - ha trovato un accordo con Clement Grenier (Annonay, Francia, 1991), che diventa un nuovo giocatore della squadra fino alla fine dell'attuale stagione con opzione per la successiva. Il calciatore francese ha militato in club come il Rennes, il Lione o la Roma, tra gli altri, è in 5 occasioni è stato titolare assoluto con la Nazionale francese".

Grenier arriva al Maiorca da svincolato. E, come detto, non gioca una partita ufficiale da quasi un anno. 10 mesi, per la precisione. Era infatti il 23 maggio 2021 quando l'ex giocatore giallorosso sostituiva Terrier nel finale della gara vinta dal Rennes sul Nimes (2-0). Poi, l'addio per fine contratto. E l'impossibilità, fino a oggi, di trovare una nuova squadra.

Il francese avrà il compito di sostituire numericamente Iñigo Ruiz de Galarreta: il centrocampista basco si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro a fine febbraio e dovrà rimanere lontano dai campi per 6-8 mesi, tornando dunque nella prossima stagione.

La speranza di Grenier è che l'avventura al Maiorca non ricalchi quella alla Roma, dove l'ex Lione ha militato - in prestito dall'OL - nella seconda parte della stagione 2016/17: sei spezzoni di partita in Serie A e l'immediato ritorno in Francia dopo pochi mesi.