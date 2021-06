Verona, Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore: è ufficiale

Il Verona ha ufficializzato il dopo-Juric. Sarà l'ex tecnico di Cagliari e Roma a sedersi sulla panchina scaligera.

Il Verona ha ufficialmente definito la questione tecnico. Dopo l'addio a Juric, Eusebio Di Francesco è stato ingaggiato come nuovo tecnico degli scaligeri nella stagione 2021-2022.

"Hellas Verona FC è lieto di annunciare ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Eusebio Di Francesco. l 51enne allenatore pescarese, che ha all’attivo 254 panchine in Serie A e che ha maturato significative esperienze nelle due massime competizioni europee per Club quali l’Europa League (col Sassuolo) e la Champions League (con la Roma), ha sottoscritto con Hellas Verona FC un contratto biennale, ovvero sino al 30 giugno 2023".

Dopo la deludente esperienza al Cagliari della scorsa stagione, quindi, Eusebio Di Francesco torna subito in sella e con una sfida molto affascinante come quella rappresentata dall'Hellas Verona.

Di Francesco che tra l'altro è stato esonerato dal Cagliari nonostante poche settimane prima avesse firmato il rinnovo del contratto fino al 2023.

Ma adesso un nuovo capitolo per il tecnico ex Roma: prenderà l'eredità di Ivan Juric, che in questi anni ha fatto un ottimo lavoro con l'Hellas Verona.