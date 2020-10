Ufficiale, Dalbert al Rennes in prestito con diritto di riscatto

Dalbert lascia nuovamente l'Inter dopo il prestito alla Fiorentina e torna in Francia: il brasiliano sarà compagno di squadra di Rugani al Rennes.

Qualificato per la prima volta nella propria storia ai gironi di Champions League, il pesca ancora in : dopo Daniele Rugani, preso dalla , arriva anche Dalbert, il cui arrivo è stato annunciato ufficialmente sia dal club bretone che dall' .

"FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevão alla società Stade Rennais FC - annuncia il club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale - trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva".

Dalbert, dunque, lascia per la seconda volta l'Inter nello spazio di 12 mesi, sempre in prestito: nell'estate del 2019 l'esterno brasiliano è passato alla in cambio di Biraghi, confermando le difficoltà patite durante la sua esperienza a Milano.

Per Dalbert, peraltro, la non è certo una terra sconosciuta: ci ha infatti giocato nel 2016/17 con la maglia del , mettendosi in mostra e guadagnandosi la chiamata dell'Inter. Ora è il Rennes a puntare su di lui.