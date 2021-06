C'è l'annuncio ufficiale del Chelsea: Tuchel rinnova fino al 2024

A pochi giorni dal trionfo in Champions League, il Chelsea annuncia il rinnovo del tecnico Tomas Tuchel.

Lo ha fatto attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Chelsea Football Club e molto lieto di confermare che, dopo il trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, così come concordato nel momento in cui è entrato a far parte del nostro Club”.