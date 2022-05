Ufficiale, Cazoo arriva anche in Italia: è il nuovo main sponsor del Bologna

Cazoo sbarca in Italia. Confermate le indiscrezioni degli scorsi giorni: è l'azienda inglese specializzata nella vendita di auto online, fondata quattro anni fa, il nuovo main sponsor del Bologna, come annunciato in mattinata dal club felsineo con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

"Dall’inizio della prossima stagione - annuncia il Bologna - Cazoo sarà presente sulle maglie da gara della Prima Squadra maschile e femminile, della Primavera e di tutte le squadre giovanili, oltre ad avere visibilità allo stadio, sul sito e su tutti i profili social media ufficiali del Club.

Questa partnership fa parte di una più ampia campagna di lancio di Cazoo in Italia, programmata per questa estate. Tale accordo è la prima partnership sportiva per Cazoo nel nostro paese e si aggiunge a una serie di altre importanti collaborazioni sportive per Cazoo nel Regno Unito e in Europa".

🤝 | 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄@CazooUK è il nostro nuovo Main Partner 🤩#BolognaFc1909xCazoo 🚗 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 25, 2022

Entusiasta Claudio Fenucci, ad del Bologna, come si legge ancora sul sito ufficiale rossoblù:

“Siamo fieri che un’azienda come Cazoo, una realtà industriale in grande crescita, abbia scelto il Bologna come prima partnership sportiva in Italia riconoscendo nel Club un’adeguata immagine societaria e condividendo con noi un progetto sportivo ambizioso e a lungo termine”.

Cazoo prosegue dunque la propria espansione non soltanto nel mercato italiano, ma anche nel mondo del calcio, dopo aver già firmato importanti contratti in Premier League nelle ultime stagioni: il marchio dell'azienda compare infatti anche sulle maglie dell'Everton e dell'Aston Villa.

Il Bologna, che dopo due anni si separa dunque da Facile Ristrutturare, non è l'unica sponsorizzazione stipulata per il 2022/23 da Cazoo, che sponsorizzerà club calcistici anche in Spagna (Valencia), Francia (Lille e Marsiglia) e Germania (Friburgo).