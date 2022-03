Ora è ufficiale: Brozovic rinnova con l'Inter fino al 2026

Marcelo Brozovic ha rinnovato con l'Inter fino al 2026. Dopo settimane di attesa, la società nerazzurra ha alla fine confermato ufficialmente il prolungamento contrattuale del giocatore croato, che sarebbe andato in scadenza il prossimo giugno. Nessuna intenzione di perderlo a zero: altri quattro anni a Milano.

A metà febbraio Marotta aveva evidenziato come fossero in corso le trattative per il rinnovo di Brozovic, alla fine concluse più tardi del previsto. Ora, però, la società meneghina ha evidenziato di aver effettivamente raggiunto l'accordo: firma sul rinnovo arrivata.

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Marcelo Brozovic: il centrocampista classe 1992 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026.

Brozovic, arrivato all'Inter nel gennaio 2015 dopo gli anni alla Dinamo Zagabria, si è preso rapidamente una maglia da titolare, risultando essenziale per il centrocampo nerazzurro. Basti pensare che nell'attuale stagione il team Inzaghi non ha mai vinto senza di lui.

Idolo dei tifosi sia per l'importanza in campo - compresa la tattica del coccodrillo in barriera - sia fuori (basti pensare a 'Epic Brozo'), Brozovic ha vinto con l'Inter il suo primo Scudetto nel 2021, deciso ad ottenere più trofei a Milano nel prossimo quadriennio. Lo stipendio di Brozovic passerà dai tre milioni e mezzo a circa sei.

Rinnovato il contratto di Barella mesi fa, l'Inter non ha invece ancora risolto la questione di Handanovic e Perisic, entrambi in scadenza a giugno: attualmente potrebbero trovare una squadra a costo zero dal prossimo giugno.