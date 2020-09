Ufficiale, Brahim Diaz è del Milan: arriva in prestito dal Real Madrid

Brahim Diaz lascia il Real Madrid per giocare nel Milan: in rossonero fino al 2021.

Brahim Diaz è un nuovo giocatore del . Il ha annunciato la cessione in prestito del giovane talento spagnolo, seguito dalla società meneghina. Dopo una lunga telenovela, il giocatore lascia la a titolo temporaneo per iniziare una nuova fase della sua carriera in rossonero.

Diaz arriva al Milan in prestito secco, ma non è detto che in futuro l'ex del non possa continuare in rossonero. Questione futura, l'unica cosa certa per ora è l'ingaggio del giocatore che Pioli e lo staff desideravano da diverse settimane.

Classe 1999, originario di Malaga, si parla di Diaz come uno dei migliori giovani del panorama europeo, ma nell'ultimo triennio non è riuscito a mostrare appieno le qualità. Si parla comunque di un 21enne già sceso in campo quattro volte in Champions, allenatosi con i grandi campioni del City prima e del Real poi.

Dotato di grande qualità e tecnica, Brahim Diaz può giocare sia come trequartista, sia come esterno d'attacco. Il tipo di giocatore che Pioli voleva per il suo Milan, duttile e pronto a confrontarsi con i rossoneri nelle più svariate posizioni dell'attacco.