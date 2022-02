Ufficiale, Bocalon al Trento: l'eroe promozione del Venezia va a giocare in C

La telenovela è ufficialmente finita. E il finale è positivo per tutti: Riccardo Bocalon è un nuovo giocatore del Trento. Dalla prima alla terza serie senza passare dal via. Una stranezza doppia, se è vero che si parla dell'uomo che, solo pochi mesi fa, consentiva al Venezia di tornare ad assaporare l'ebbrezza della Serie A.

"Il Venezia FC - annuncia il club veneto - comunica il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Riccardo Bocalon al Trento.



Il trentaduenne veneziano, soprannominato Il Doge dai tifosi arancioneroverdi, vanta 112 presenze e 34 reti in due distinti periodi di militanza con il club, in Serie B e in Serie C.



Solo nella scorsa stagione, Bocalon ha registrato 30 presenze e tre gol, inclusi i playoff. Fra queste reti, è suo il goal del pareggio con il Cittadella al 94esimo minuto della finale dei playoff, goal che ha fruttato al Venezia il ritorno in Serie A dopo 19 anni e che si è dimostrato la degna conclusione di uno splendido percorso con la squadra della sua città natia.



Buona fortuna, Riccardo".

È un trasferimento speciale per il Trento, che attualmente si trova al decimo posto del girone A della Serie C. Non capita tutti i giorni di ricevere un giocatore direttamente dalla A. Soprattutto, è un trasferimento sospirato. La conclusione di una vera e propria telenovela di mercato, cominciata qualche giorno fa e rimasta in sospeso addirittura dopo il 31 gennaio, ultimo giorno di trattative.

Il Trento aveva già raggiunto un accordo con il Venezia, club con il quale Bocalon era sotto contratto. Ma non era riuscito a depositare il contratto in tempo, ovvero prima delle ore 20 di lunedì. Un giallo di quelli che ogni tanto capitano in situazioni così, un ritardo che apparentemente aveva fatto sfumare l'operazione. Ma il club trentino non ha mollato.

"Avevamo messo il giocatore nel mirino, e il Ds Gementi si è attivato, tanto che alle 19:30 c'era già l'accordo con il Venezia e il giocatore per il trasferimento - diceva ieri, giovedì, il presidente del Trento Mauro Giacca a 'Tuttomercatoweb' - avevamo tutte le carte firmate ma non riuscivamo a entrare nel portale dalla FIGC, non so bene per qualche problema tecnico. Alle 19:48 abbiamo quindi segnalato il problema alla Federazione, parlando a telefono con il Segretario Generale della stessa, che ci ha consigliato di mandare una PEC con tutta la documentazione: il tempo tecnico di prepararla e abbiamo inviato tutto. Io ancora ci spero, anche se comunque accetteremo qualsiasi verdetto".

Il verdetto è arrivato: il Trento ha potuto regolarmente tesserare Bocalon, che da oggi diventa ufficialmente un nuovo acquisto gialloblù. Nella rosa di Carmine Parlato ritroverà un'altra vecchia conoscenza della Serie A, ovvero quel Cristian Pasquato nel quale, molti anni fa, qualcuno scorgeva l'erede di Alessandro Del Piero.