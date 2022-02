Ufficiale, Ashley Cole all'Everton: farà parte dello staff tecnico di Lampard

Una rivoluzione totale. Sia in campo che in panchina. L'Everton, dopo il mercato di gennaio, ha cambiato pelle. Ha messo a segno due colpi da novanta, portando a Liverpool Donny Van de Beek e Dele Alli, e si è affidato a Frank Lampard al posto di Rafa Benitez. Ma non è finita qui, perché pure Ashley Cole è entrato a far parte dei Toffees.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵 — Everton (@Everton) February 3, 2022

L'Everton ha annunciato ufficialmente nel primo pomeriggio l'arrivo dell'ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma tra le altre. Cole lascia il proprio incarico di allenatore nell'Academy del Chelsea ed entra a far parte dello staff tecnico di Frank Lampard. La foto di rito assieme al neo manager dei Toffees rimanda ai tempi in cui i due giocavano assieme a Londra.

"Sono felice che Ashley entri a far parte della mia squadra - le parole di Lampard - Tutti conoscono la sua grandiosa carriera da giocatore e i successi che ha ottenuto. Ora è un allenatore molto rispettato, riconosciuto per il suo lavoro nell'Under 21 dell'Inghilterra. Porterà entusiasmo ed esperienza. Si tratta di un ottimo giovane allenatore, che aggiunge forza al nostro staff tecnico".

"Ero entusiasta quando Frank mi ha chiesto di andare con lui all'Everton - ha detto invece Cole - Per me è una grande opportunità in un club fantastico. Arrivo qui per lavorare sodo e per cercare di arrivare al successo. La possibilità di ricongiungermi con Frank ha rappresentato una grande attrazione. È un ottimo manager e un leader".

La missione di Lampard e Cole (e di Van de Beek, e di Alli) sarà tutt'altro che semplice: al momento l'Everton è quintultimo in Premier League, con appena 4 lunghezze di vantaggio (ma anche una partita da recuperare) rispetto al Newcastle terzultimo. L'esordio in campionato, martedì prossimo, sarà proprio contro i Magpies al St. James' Park. Un debutto di fuoco.