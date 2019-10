Ufficiale, Advocaat al Feyenoord: sostituisce il dimissionario Stam

Il Feyenoord ha scelto l'esperto Dick Advocaat come suo nuovo allenatore. L'ex ct di Olanda, Belgio e Russia è reduce da un'esperienza all'Utrecht.

Dodicesimo in campionato, strapazzato dall' con un 4-0 maturato interamente nel primo tempo, il ha trovato un nuovo allenatore: è Dick Advocaat, che rimpiazza il dimissionario Jaap Stam.

L'ex gigante di , e aveva deciso di lasciare di sua spontanea volontà la panchina lunedì, poche ore dopo il tremendo capitombolo dell'Amsterdam ArenA. E il Feyenoord non ha tardato a trovare un sostituto d'esperienza, la cui nomina è stata ufficializzata dal club nel tardo pomeriggio.

OFFICIEEL 📝



Dick Advocaat is de nieuwe hoofdtrainer van #Feyenoord: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 30, 2019

Advocaat, 72 anni compiuti a fine settembre, è reduce da un paio di esperienze allo Sparta Rotterdam e all'Utrecht, ma nella propria carriera ha visto di tutto e di più. Compresa la panchina della nazionale olandese, di quella belga e di quella russa, oltre allo con cui conquistò la storica Coppa UEFA del 2008.

Arriva un nome conosciuto in tutta Europa, dunque, per provare a risollevare le sorti di un Feyenoord lontanissimo dalla vetta: i biancorossi di Rotterdam sono attualmente dodicesimi in Eredivisie, a ben 15 lunghezze dalla capolista Ajax e, dunque, già tagliati fuori dalla lotta per il titolo.

Curiosità: Advocaat è già stato al Feyenoord, non da allenatore bensì da assistente di Giovanni van Bronckhorst. Ruolo accettato all'inizio del 2016, ma lasciato qualche mese più tardi per diventare assistente di Danny Blind nell' .