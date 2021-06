L'UEFA squalifica Arnautovic: insulti a un avversario durante Austria-Macedonia del Nord

Marko Arnautovic è stato squalificato dall'UEFA per una giornata: colpa degli insulti proferiti ad Alioski durante Austria-Macedonia del Nord.

Assenza pesante per l'Austria nel secondo match della fase a gironi di Euro 2020: contro l'Olanda non potrà esserci Marko Arnautovic, squalificato per una giornata dall'UEFA.

Il massimo organo calcistico continentale aveva aperto un fascicolo sull'esultanza dell'ex Inter in occasione della rete del definitivo 3-1 inflitto alla Macedonia del Nord: parole pesanti nei confronti dell'avversario Alioski e di sua madre, che sono costate care all'austriaco.

L'UEFA ha comunicato lo stop di un turno per Arnautovic in base all'articolo 15 (1) (a) (iv) del Regolamento Disciplinare che vieta insulti e frasi offensive verso gli avversari in campo. Vane le scuse pubblicate sui social e la condanna del razzismo, con tanto di esaltazione della diversità.

Arnautovic, peraltro, era partito dalla panchina subentrando al posto di Kalajdzic al minuto 59: ha impiegato poco tempo per lasciare il segno, in tutti i sensi.