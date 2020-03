L'UEFA sospende le competizioni: stop a Champions ed Europa League

Sospese anche Champions League ed Europa League: secondo 'Marca' è attesa a breve l'ufficialità dall'UEFA.

Anche le coppe europee vanno verso lo stop. Secondo quanto riporta 'Marca', l'UEFA ha deciso per la sospensione di ed .

È attesa a breve anche l'ufficialità, dopo i risvolti delle ultime ore: la e il sono infatti in quarantena a causa della pandemia da Covid19 e settimana prossima non potrebbero scendere in campo in Champions.

Allo stesso modo anche il non potrebbe viaggiare fino a per il divieto di voli, oltre al rinvio già deciso di - e -Juventus. Così l'UEFA sembra aver optato ora per una sospensione generale delle competizioni.

Altre squadre

Aveva già fatto discutere ieri sera il fatto di giocare ieri sera la partita tra e a porte aperte, oltre al caos fuori dal Parc des Princes a Parigi dopo la vittoria del sul .