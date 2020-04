UEFA, nuova multa al Manchester City: divisa non regolare

Sulla divisa indossata dal Manchester City prima della gara di Madrid era presente un logo non consentito dal regolamento UEFA. Arriva la multa.

ancora nel mirino dell'UEFA ma, stavolta, il Fair Play Finanziario non c'entra ed il club inglese se la caverà con una multa pari a 3 mila euro.

Multa comminata per la violazione dell'articolo 29.02 del regolamento UEFA sulle divise da gioco indossate dai giocatori del Manchester City prima della gara giocata a Madrid contro il Real, valida per l'andata degli ottavi di .

La divisa in questione riportava il logo di uno sponsor sia sulla parte frontale che sul retro, cosa vietata per le maglie pre-gara che possono riportare esclusivamente loghi frontali e non superiori ai 20 centimetri. Non solo.

Altre squadre

Anche il logo presente sulla felpa indossata dai giocatori del City durante le fasi di riscaldamento della stessa partita infatti non avrebbe rispettato le regole UEFA.