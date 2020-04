L'UEFA non cambia: "Il nome del torneo resterà Euro 2020"

L'UEFA annuncia che non ci saranno cambiamenti nel nome dell'edizione dei prossimi Europei, previsti per il 2021: il torneo si chiamerà Euro 2020.

In un importante comunicato l'UEFA ha annunciato le linee guida per la determinazione delle squadre che parteciperanno alle coppe europee della prossima stagione, legata a meriti sportivi in caso di sospensione di un campionato.

Il massimo organo calcistico continentale ha anche confermato che non ci sarà alcun cambiamento nella denominazione degli Europei, spostati al 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus che ha stravolto il mondo del calcio ad ogni livello.

L'edizione in programma tra un anno si chiamerà nonostante l'incongruenza temporale avesse fatto pensare ad un nuovo nome in un primo momento. Questo il comunicato dell'UEFA.

"A seguito del posticipo di UEFA EURO 2020 all’estate del 2021 e dopo una dettagliata analisi interna e discussioni con i partner, il Comitato Esecutivo ha deciso che il nome del torneo resterà UEFA EURO 2020. Altre squadre Questa decisione permette alla UEFA di mantenere la sua vision del torneo per festeggiare il 60esimo anniversario dei Campionati Europei (1960 – 2020). Servirà anche a ricordare come l’intera famiglia del calcio europeo si sia unita per rispondere alle circostanze straordinarie legate alla pandemia COVID-19 e il difficile periodo che l’Europa, e il mondo, ha dovuto attraversare nel 2020. Questa scelta è in linea con l’impegno della UEFA di rendere UEFA EURO 2020 sostenibile e non generare sprechi addizionali. Tanto materiale brandizzato era stato già prodotto quando il torneo è stato posticipato. Un cambio del nome dell’evento avrebbe portato alla distruzione di quei materiali e a un’ulteriore produzione degli stessi".

Da parte dell'UEFA c'è l'intenzione di mantenere viva la linea intrapresa che va nella direzione dei festeggiamenti per il 60esimo anniversario degli Europei, che si sarebbe verificato proprio quest'anno.

Inoltre ci sarebbe stato uno spreco di tutti quei materiali già brandizzati con il marchio 'Euro 2020', che sarebbero risultati fasulli qualora fosse stata presa la decisione di cambiare il nome della competizione in 'Euro 2021'.