UEFA Nations League, i marcatori: comanda Haaland, seguono Lukaku e Zahavi

Dopo la conclusione della fase a gironi della UEFA Nations League, Haaland con 6 goal è il capocannoniere. Lukaku e Zahavi seguono a 5.

Si è conclusa la prima fase, quella dei gironi, della UEFA . Dalla Lega A alla Lega D, non ci sono più partite della fase a giorni. Sei partite disputate da ogni squadra. E come ogni torneo che si rispetti, è doveroso stilare anche in questo caso la classifica dei capocannonieri della competizione.

Anche se si dovranno giocare ancora le Final Four, si può già tracciare un corposo bilancio dei marcatori. Al primo posto della speciale classifica c'è Erling Haaland, che con la sua Norvegia ha totalizzato ben sei goal. Seguono Romelu Lukaku ed Eran Zahavi, rispettivamente con ed Israele ed entramvi a quota cinque goal.

ERLING HAALAND (6 goal)

Partiamo da lui, dal mostro norvegese del . Nelle sei partite disputate dalla sua Norvegia nella Lega B di Nations League, Haaland ha preso parte solo a quattro partite, timbrando incredibilmente sei goal.

Una doppietta (e un assist) nel 5-1 contro l' . Una tripletta addirittura nel 4-0 rifilato alla Romania ed infine un goal messo a segno contro l' . Poi è rimasto a secco nel ritorno della sfida contro l' del Nord e non ha disputato le altre due sfide rimanenti. Bottino totale: 6 goal in 4 partite.

ROMELU LUKAKU (5 goal)

Cinque partite disputate in questa Nations League per l'attaccante dell' , che ha cominciato alla grande la stagione. A secco nella prima partita contro la , non convocato per la sfida successiva contro l' .

Il suo torneo comincia in pratica alla terza giornata, quando segna contro l' . Una doppietta poi nella sfida di ritorno contro l'Islanda ed un'altra doppietta nell'ultima sfida contro la Danimarca. A secco nel ritorno contro l'Inghilterra. Bottino totale: 5 goal in 5 partite.

ERAN ZAHAVI (5 goal)

Chiude il podio Eran Zahavi, vecchia conoscenza del nostro campionato (ha giocato nel dal 2011 al 2013, segnando appena due goal in ). Negli ultimi quattro anni ha segnato caterve di goal in nel Guangzhou R&F Football Club. Da quest'anno gioca nel .

Con il suo Israele è stato protagonista di tutte e sei le partite disputate in questa edizione della Nations League, anche se la sua nazionale ha concluso al terzo posto il gruppo 2 della Lega B.

Ha segnato contro , e Slovacchia (timbrando una tripletta in quest'ultima partita). Bottino totale: 5 goal in 6 partite.