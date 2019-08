UEFA Men's Player of the Year Award, già svelato il vincitore? Sarebbe Messi

Circola in rete una classifica che svelerebbe il vincitore dell’UEFA Men's Player of the Year Award. A trionfare sarebbe stato Messi.

L'UEFA Men's Player of the Year Award è uno dei riconoscimenti più importanti assegnati in ambito calcistico. E’ il premio con in quale la UEFA incorona colui che è stato il miglior giocatore dell’ultima stagione (non anno solare, a differenza del Pallone d'Oro e del FIFA Best) militante in un campionato europeo.

Il massimo organo calcistico del Vecchio Continente ha reso noto che a contendersi il trofeo per la stagione 2018/19 saranno Leo Messi, Cristiano Ronado e Virgil Van Dijk ed il vincitore sarà proclamato il prossimo 29 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo in occasione del sorteggi di .

In realtà il nome del trionfatore ci sarebbe già e, sebbene la cosa vada presa con tutte le precauzioni del caso, a guadagnarsi l’UEFA Men's Player of the Year Award sarebbe stato Messi.

Come riportato da Tuttosport infatti, nelle scorse ore dalla è stata fatta circolare tramite i social network una classifica che recita: Messi 252 punti, Van Dijk 224, Cristiano Ronaldo 181. Non resta adesso che capire se si tratta di un falso o di una fuga di documenti e notizie direttamente da Nyon.

Al momento sono in molti a propendere per la seconda opzione, ovvero quella di un ‘leak’ visto che i giurati hanno già votato da tempo e non hanno ricevuto, a differenza di ciò che accadeva in passato, informazioni su un’ulteriore votazione della shortlist.

Fino a qualche anno fa la seconda votazione si svolgeva direttamente al Grimaldi Forum tramite un apparato elettronico, la schermatura dell’anfiteatro monegasco però aveva portato a dei problemi che hanno indotto la UEFA a tornare all’antico.

Se tale indiscrezione fosse vera, Messi raggiungerebbe Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica dei giocatori con più successi in bacheca (3). L’argentino avrebbe quindi la meglio su Van Dijk (campione d’Europa con il ) e proprio di CR7 che ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa italiana con la , oltre che la con il .