L'UEFA inserisce il Torino in Europa League: lunedì l'ufficialità

La UEFA ha inserito il Torino tra le partecipanti al secondo turno di Europa League dopo l'esclusione del Milan: ufficialità attesa per lunedì.

Il TAS ha escluso il Milan dall' 2019/2020: l'organo decisionale ha preso atto dell'accordo tra l'UEFA e il club rossonero che potrà contare su un trattamento migliore per quanto riguarda l'obbligo del pareggio di bilancio, inizialmente fissato per il 2021.

Notizia che ha fatto sorridere i tifosi del : saranno proprio i granata a prendere il posto di Donnarumma e compagni nella seconda competizione continentale per importanza, e l'indizio arriva proprio da Nyon.

L'UEFA ha infatti inserito il 'Toro' tra le squadre che prenderanno parte al secondo turno preliminare in programma il 25 luglio (andata) e il 1 agosto (ritorno) contro la vincente di Debrecen-Kukesi, avversarie che inizialmente avrebbe potuto affrontare la , qualificata direttamente per la fase a gironi.

L'annuncio ufficiale del cambio di guardia dovrebbe esserci, come riferito da 'Tuttosport', nella giornata di lunedì o al massimo martedì: sarà allora che il Torino potrà esultare a tutti gli effetti per un traguardo ambito e non raggiunto con i risultati ottenuti in campo.

Raduno anticipato al 4 luglio con partenza per il ritiro di Bormio che non avverrà prima dell'11: si avvicina dunque l'inizio dei lavori per preparare al meglio il doppio incrocio europeo, il primo di una serie che potrebbe regalare l'accesso ai raggruppamenti.