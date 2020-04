Il Piano dell'UEFA: finali di Champions ed Europa League 29 e 26 agosto

L'UEFA appronta il programma per completare le coppe europee in estate: finale di Champions il 29 agosto, Europa League il 26 dello stesso mese.

Un ribaltone totale dei calendari. La UEFA prende le misure per far ripartire le coppe europee dopo l'emergenza Coronavirus, studiando il piano per completare ed .

Come riferisce 'Sky', il massimo organo continentale sta valutando due date per far disputare le finali: il 29 agosto quella di Champions ad Istanbul, il 26 agosto quella di EL a Danzica in . L'intenzione, è quella di non spingersi oltre il 31 agosto.

C'è solo da capire se la ripresa delle competizioni europee possa andare di pari passo con quella dei campionati nazionali: qualora questi ultimi dovessero ripartire dopo giugno, allora la UEFA potrebbe riavviare le Coppe una volta conclusi. In tal caso, è ipotizzabile una Champions in stile 'mini-torneo' durante il mese di agosto ad Istanbul.

Il potenziale planning, verrà discusso e valutato nella riunione del Comitato Esecutivo prevista giovedì prossimo.