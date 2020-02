UEFA Europa Conference League: cos'è, chi partecipa e quando comincia

Tutto quello che c'è da sapere sull'Europa Conference League, la nuova competizione voluta dall'UEFA.

Forse qualcuno ancora non lo sa, ma nel prossimo futuro i club parteciperanno ad una terza competizione voluta dall'UEFA: dopo ed , ecco la Europa Conference League.

Il nuovo torneo è stato approvato dal Comitato Esecutivo del massimo organo calcistico continentale nel dicembre 2018: sarà composto da otto gironi con quattro squadre ciascuno per un totale di 32 e, dopo la prima fase, ci sarà un turno aggiuntivo da disputare prima degli ottavi tra le otto seconde e le otto terze dei raggruppamenti di Europa League. Le vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente agli ottavi.

La squadra vincitrice potrà partecipare all'Europa League nella stagione successiva. Così come avviene in Europa League, le partite si disputeranno tutte di giovedì in due fasce orarie: 18:45 (non più 18:55) e 21:00, le stesse che verranno applicate anche agli incontri di Champions League del martedì e del mercoledì.

UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE: CHI PARTECIPA

Le 32 società che prenderanno parte alla fase a gironi di Europa Conference League non si qualificheranno direttamente e verranno decise secondo questi criteri:

17 squadre dal percorso principale di UEFA Europa Conference League;

5 dal percorso Campioni di UEFA Europa Conference League;

10 eliminate dagli spareggi di UEFA Europa League.

Per quanto concerne la , si qualificherà all'Europa Conference League la sesta classificata al termine del campionato.

UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE: QUANDO COMINCIA

L'Europa Conference League vedrà la luce a partire dalla stagione 2021/2022 e si protrarrà almeno per tutto il triennio 2021-2024.