UEFA, Ceferin rieletto presidente: il nuovo mandato fino al 2023

Alexander Ceferin è stato confermato alla guida della UEFA: il presidente del massimo organo calcistico europeo resterà in carica fino al 2023.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Alexander Ceferin è stato rieletto presidente della UEFA.

Una notizia che era già ampiamente nell’aria visto visto che lo stesso numero uno del massimo organo calcistico europeo era l’unico candidato di queste elezioni presidenziali.

La rielezione è avvenuta nel corso del del 43° Congresso Ordinario in programma a Roma e Ceferin quindi, a due anni e mezzo dall’inizio del suo primo mandato, si appresta ad iniziare il secondo e a restare in carica fino al 2023.

A confermare l’elezione di Ceferin è stata la UEFA attraverso una nota ufficiale.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI — #UEFACongress (@UEFA) 7 febbraio 2019

Ceferin, 51 anni, che nelle scorse ore si è detto contrato alla nascita di una Superlega, ma anche ad un Mondiale allargato a 48 squadre, è stato eletto per la prima volta presidente della UEFA il 14 settembre 2016 in occasione di un Congresso Straordinario svoltosi ad Atene. In precedenza, era stato per due mandati presidente della Federazione Calcistica della Slovenia.