UEFA, i candidati ai premi annuali Champions League e al Calciatore dell'Anno dell'Europa League

L'UEFA ha ufficializzato i nomi di tutti i candidati ai premi annuali della Champions League e al Calciatore dell'Anno dell'Europa League.

L'UEFA ha ufficializzato i nomi dei calciatori candidati ai premi annuali dell'UEFA , suddivisi per ruolo, e al Calciatore dell'Anno dell' . Per quanto riguarda i premi annuali della Champions League, i vincitori saranno premiati in occasione del sorteggio della fase a gironi della Champions League previsto per giovedì 29 agosto.

I candidati sono stati votati da una giuria composta dagli allenatori dei 32 club che hanno partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2018/19, insieme a 55 giornalisti di ciascuna delle 55 Federazioni affiliate alla UEFA, e selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM). Gli allenatori non potevano votare per i giocatori delle loro stesse squadre.

Agli allenatori e ai giornalisti della giuria è stato chiesto di esprimere 3 preferenze per ogni ruolo, assegnando a ciascun nome espresso 5 punti, 3 punti e un punto. Il risultato finale è la somma dei voti espressi dai tecnici e dai giornalisti.

Candidati ai premi annuali Champions League:

Portieri: Alisson Becker ( , ), Hugo Lloris ( , ), Marc-André Ter Stegen ( , )

Alisson Becker ( , ), Hugo Lloris ( , ), Marc-André Ter Stegen ( , ) Difensori: Trent Alexander-Arnold ( , Liverpool), Matthijs de Ligt ( , , ora alla ), Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)

Trent Alexander-Arnold ( , Liverpool), Matthijs de Ligt ( , , ora alla ), Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool) Centrocampisti: Frenkie De-Jong (Olanda, Ajax, ora al Barcellona), Christian Eriksen ( , Tottenham), Jordan Henderson (Inghilterra, Liverpool)

Frenkie De-Jong (Olanda, Ajax, ora al Barcellona), Christian Eriksen ( , Tottenham), Jordan Henderson (Inghilterra, Liverpool) Attaccanti: Sadio Mané ( , Liverpool), Lionel Messi ( , Barcellona), Cristiano Ronaldo ( , Juventus)

Nell'elenco dei possibili vincitori anche il fuoriclasse portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, che gareggerà con Lionel Messi e Sadio Mané per il premio di miglior attaccante della Champions League 2018/19.

Passando al premio di Calciatore dell'Anno dell'Europa League, quest'ultimo sarà consegnato in occasione del sorteggio della fase a gironi dell'Europa League 2019/2020, in programma venerdì 30 agosto. La giuria che ha selezionato i 3 finalisti era composta dai 48 allenatori delle 48 squadre che hanno preso parte alla fase a gironi del torneo nella scorsa stagione, più i 55 giornalisti del gruppo ESM.

Il risultato finale è stato l'espressione della somma dei voti espressi dai tecnici e dai giornalisti. A contendersi il premio saranno l'attaccante francese del Olivier Giroud, il trequartista del Chelsea, ora al , Eden Hazard, e l'attaccante serbo dell' Francoforte, ora al Real Madrid, Luka Jovic.