La UEFA su Barcellona-Napoli: "Partita programmata al Camp Nou come previsto"

UEFA intenzionata a confermare Barça-Napoli al Camp Nou nonostante l'emergenza Coronavirus: "Stiamo monitorando e siamo in contatto con le autorità".

- , a meno di colpi di scena, si giocherà al Camp Nou. Lo lascia intendere la UEFA, mostrandosi orientata a confermare la sede del ritorno degli ottavi di Champions.

Un portavoce dell'organo calcistico continentale, all'ANSA, ha chiarito la posizione facendo seguito ai dubbi manifestati dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis in merito all'emergenza Coronavirus in Catalogna.

"Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto".

Ad oggi, dunque, Barça-Napoli andrà regolarmente in scena in terra iberica: l'UEFA allontana l'ipotesi , sede della Final Eight.