L'annuncio dell'UEFA: Juventus-Lione a Torino, Barcellona-Napoli al Camp Nou

Gli ottavi di ritorno di Champions si giocheranno negli stadi delle squadre di casa: Juve-Lione all'Allianz Stadium, Barcellona-Napoli al Camp Nou.

Tutto come anticipato nei giorni scorsi: la giocherà sul proprio terreno di gioco l'ottavo di ritorno di contro il , mentre il dovrà volare a per sfidare Messi e compagni.

A confermarlo è stata l'UEFA sul proprio sito, dando seguito alle recenti indiscrezioni:

"Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che le restanti gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League di questa stagione si potranno giocare negli stadi delle squadre di casa. Altre squadre Restava ancora aperta la questione sulla sede delle gare di ritorno degli ottavi di finale ancora mancanti: stadi delle squadre di casa o . Dopo la riunione straordinaria del Comitato Esecutivo UEFA di giovedì, è stato deciso che le gare si giocheranno a porte chiuse a , Manchester, e Barcellona".

Niente campo neutro per gli ottavi di ritorno, dunque, come accadrà invece per i turni successivi: come noto, i quarti di finale, le semifinali e la finalissima sono stati spostati in blocco a Lisbona, in una sorta di Final Eight che andrà in scena ad agosto.

Sempre sul proprio sito, l'UEFA ha motivato la decisione di far disputare tutte le partite senza pubblico, diversamente da quanto accaduto nelle gare d'andata: