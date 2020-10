Udinese-Vicenza dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese e Vicenza si sfidano nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

UDINESE-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Vicenza

• Data: mercoledì 28 ottobre 2020

• Orario: 18:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Prima gara nella Coppa 2020/2021 per l'Udinese di Gotti, di scena nel terzo turno eliminatorio contro il Vicenza. Per i biancorossi secondo impegno nella competizione, dopo aver superato la Pro Patria di misura dopo i tempi supplementari per 3 a 2.

La vincentra Udinese e Vicenza se la vedrà con la squadra che uscirà fuori dalla gara tra e : nel 2021 invece, duello contro l' a San Siro per chi riuscirà a superare il terzo turno eliminatorio e dunque il quarto, prima dei playoff a cui prenderanno parte le grandi di .

Udinese e Vicenza non si affrontano in gara ufficiale dalla stagione 2000/2001: allora i biancorossi vinsero in casa dei bianconeri per 3-2, e all'opposto i friulani ebbero la meglio in terra veneta per 2-1. Da allora niente Serie A per i Berici.

Tutto su Udinese-Vicenza: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-VICENZA

La gara tra Udinese e Vicenza si giocherà alla Dacia Arena di Udine mercoledì 28 ottobre 2020: match in programma alle ore 18.

Udinese-Vicenza non sarà disponibile in diretta : la Rai, detentrice dei diritti della , non ha infatti inserito il match nel proprio palinsesto.

Udinese-Vicenza, vista la mancata diretta tv sulla Rai non sarà disponibile nemmeno in .

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Nalini, Pontisso, Cinelli, Dalmonte; Gori, Meggiorini.