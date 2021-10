Udinese-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita il Verona per la decima giornata di Serie A. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

UDINESE-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Verona

Udinese-Verona Data: 27 ottobre 2021

27 ottobre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A arriva alla decima giornata, ovvero praticamente alla metà del girone d'andata: l'Udinese ospita il Verona in una gara tra due delle formazioni più interessanti del campionato.

Guarda Udinese-Verona su DAZN. Attiva ora

I bianconeri di Gotti nell'ultima gara, disputata al Gewiss Stadium, hanno raggiunto l'Atalanta allo scadere grazie alla rete di Beto, conquistando il terzo punto, nonché il terzo pareggio, nelle ultime tre partite.

Il Verona di Tudor, invece, ha proseguito il suo rendimento sorprendente vincendo contro la Lazio, al Bentegodi, per 4-1 grazie al poker di Giovanni Simeone, che ha letteralmente umiliato i biancocelesti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-VERONA

Udinese-Verona si giocherà mercoledì 27 ottobre alla "Dacia Arena" di Udine. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.30.

Il match tra Udinese e Verona verrà trasmesso in diretta da DAZN. Per seguire la sfida della Dacia Arena basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Il confronto tra Udinese e Verona si potrà seguire in diretta streaming sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Verona su DAZN sarà di Andrea Calogero, mentre il commento tecnico sarà affidato ad Alessandro Budel.

Tutte le emozioni di Udinese-Verona si potranno vivere anche in diretta su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà alla Dacia Arena.

Gotti schiera un classico 3-5-2 con in porta Silvestri, Becao, Nuytinck e Samir in difesa, a centrocampo Molina e Makengo rispettivamente in vantaggio su Soppy e Arslan, con Walace, Pereyra sicuri del posto e uno tra Stryger Larsen e Udogie a sinistra. In avanti Pussetto e Beto non hanno al momento rivali.

Anche Tudor andrà con un 3-4-2-1 con Montipò tra i pali, Dawidowicz, Günter e Ceccherini nella linea dei centrali, Faraoni, Tameze, favorito su Hongla, Veloso, in vantaggio su Ilic, Lazovic in mediana alle spalle di Barak e Caprari, sulla trequarti. Le certezze in avanti si chiama Simeone.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Beto.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.