Udinese-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese e Verona a confronto nel 21° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare la partita in tv e streaming.

UDINESE-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Verona

Udinese-Verona Data: 7 febbraio 2021

7 febbraio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN, DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

La 21esima giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Verona, uno dei due match insieme a Milan-Crotone in programma nel primo pomeriggio domenicale.

Nove punti di distanza tra friulani e scaligeri in classifica: 30 per i ragazzi di Juric che sognano un piazzamento in Europa, 21 per quelli di Gotti che ha salvato la panchina dopo i buoni risultati ottenuti nell'ultimo periodo.

Bianconeri che hanno fermato sia l'Atalanta che l'Inter, prima del blitz al 'Picco' contro lo Spezia: decisivo un rigore trasformato ad inizio ripresa da De Paul, poi espulso per somma di ammonizioni.

I gialloblù, invece, hanno perso in malo modo all'Olimpico contro la Roma, subendo tre goal nel primo tempo: inutile la rete della bandiera di Ebrima Colley nella seconda frazione, buona solo per gli almanacchi.

1-0 in favore del Verona nella gara d'andata disputata al 'Bentegodi' il 27 settembre: a segno Favilli con una girata ravvicinata a beffare Musso.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente in merito a Udinese-Verona: dagli aggiornamenti sulle formazioni scelte dai due allenatori fino alle indicazioni su come vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-VERONA

Udinese-Verona si disputerà domenica 7 febbraio 2021 alla 'Dacia Arena' di Udine. Non saranno presenti i tifosi in virtù delle restrizioni imposte dalle norme di limitazione della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.

Il match tra Udinese e Verona sarà visibile in tv grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile su qualsiasi televisore smart e usufruibile anche da console PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X). Chi non possiede una tv smart può far uso di dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, utili per connettere il proprio apparecchio a internet.

Coloro che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN potranno seguire la partita sul canale satellitare DAZN1 (numero 209). I possessori di Sky Q potranno utilizzare l'app di DAZN selezionandola dall'elenco di quelle disponibili.

La diretta streaming di Udinese-Verona sarà disponibile su DAZN direttamente sul sito ufficiale da pc o, in alternativa, su smartphone e tablet attraverso l'app del servizio. In entrambi i casi, basterà inserire le credenziali d'accesso per poi selezionare l'evento desiderato e avviare la diretta.

Qui su Goal avrete l'opportunità di rimanere aggiornati su Udinese-Verona fin dall'annuncio delle formazioni ufficiali, senza dimenticare, ovviamente, la consueta diretta testuale per non perdersi nemmeno un dettaglio.

Gotti senza lo squalificato De Paul: possibile centrocampo centrale formato da Arslan, Walace e Pereyra. Possibile l'esordio dal 1' in bianconero di Llorente: favorito Deulofeu. Samir rientra dopo il turno di squalifica scontato a La Spezia, ma sul centro-sinistra della difesa dovrebbe essere confermato Nuytinck.

Juric potrebbe affidarsi al grande ex Lasagna in attacco: sarebbe la prima volta da titolare con la nuova maglia per lui. A supporto sulla trequarti Barak e Zaccagni. In difesa potrebbe rivedersi Dimarco, in lizza anche per giocare sulla fascia sinistra al posto di Lazovic. Out Ceccherini.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.