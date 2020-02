Udinese-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese sfida il Verona nel Derby del Triveneto della 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Luca Gotti sfida in casa il di Ivan Juric nel Derby del Triveneto, lunch match della 24ª giornata di . I friulani sono quattordicesimi in classifica con e a quota 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, e cercano punti pesanti in chiave salvezza, i veneti si trovano al 6° posto, in piena zona , con 34 punti e un cammino di 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.

Segui Udinese-Verona in diretta streaming su DAZN

Sono 15 i precedenti in Serie A disputati in casa dei bianconeri, con un bilancio che premia questi ultimi con 8 vittorie, 4 pareggi e 3 affermazioni degli scaligeri. Nelle ultime 6 gare contro il Verona nel massimo campionato, inoltre, l'Udinese non ha mai perso, con un parziale di 4 successi e 2 pareggi.

Altre squadre

L'ultima vittoria del Verona in Serie A in casa dell'Udinese risale al 14 dicembre 2014, quando i gialloblù, allora guidati da Andrea Mandorlini, si imposero 1-2 nell'allora Stadio Friuli rimontando grazie alle reti di Toni e Christodoulopoulos il vantaggio iniziale dei bianconeri siglato da Di Natale.

Era dalla stagione 2007/08, con la al 3° posto, che una neopromossa in Serie A non si trovava tanto in alto in classifica come il Verona. Gli scaligeri sono inoltre imbattuti da 4 gare in trasferta (una vittoria e 3 pareggi) ed è dal 2000 che non mettono in fila 5 risultati utili consecutivi fuori casa. Assieme alla i gialloblù sono la squadra della Serie A ad aver subito meno reti nell'anno solare 2020, appena 4.

L'Udinese è reduce da 3 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre il Verona ha ottenuto 2 vittorie, fra cui quella prestigiosa contro la Juventus nell'ultimo turno, e 2 pareggi nelle ultime 4 gare di campionato.

Rodrigo De Paul con 5 reti all'attivo è il miglior marcatore dell'Udinese: 4 sono arrivate nelle ultime sette gare. Giampaolo Pazzini, con 4 goal, è invece il bomber del Verona: l'esperto attaccante salterà la sfida per infortunio ed è quello che ha la media-goal migliore in Serie A (un goal ogni 39 minuti) fra i giocatori che hanno disputato almeno 45 minuti. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Verona

Udinese-Verona Data: 16 febbraio 2020

16 febbraio 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO UDINESE-VERONA

Udinese-Verona si disputerà la mattina di domenica 16 febbraio 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, è previsto per le ore 12.30. Sarà il 32° Derby del Triveneto in Serie A fra le due formazioni

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il lunch match Udinese-Verona. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Udinese-Verona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà supportato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Udinese-Verona in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine del match sarà possibile vedere on demand gli highlights e l'evento integrale.

Gotti dovrebbe confermare i 10/11 della squadra che domenica scorsa ha pareggiato in trasferta contro il . L'unica novità sarà in difesa, con l'inserimento di Rodrigo Becão al posto di De Maio, infortunato, nella linea a tre davanti al portiere Musso con Troost-Ekong e Nuytinck. Sulle due fasce agiranno Stryger Larsen a destra e Sema a sinistra, con Mandragora in cabina di regia e De Paul e Fofana mezzali. In attacco tandem composto da Okaka e Lasagna, con Nestorovski pronto eventualmente a subentrare.

Juric punterà nuovamente su Borini come finto centravanti, con Pessina e Zaccagni - favorito su Verre - sulla trequarti. Tutto invariato negli altri reparti. Fra i pali ci sarà Silvestri, davanti a lui linea a tre con Rrahmani, Gunter e Kumbulla. A centrocampo Amrabat e Miguel Veloso interni e Faraoni e Lazovic sulle fasce. Indisponibile Pazzini, che ha riportato una lesione al polpaccio. Non convocato neanche Di Carmine.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini