Udinese, ufficiale il ritorno di Marino: è il nuovo Direttore dell'Area Tecnica

Pierpaolo Marino sarà il nuovo Direttore dell'Area Tecnica dell' a partire dalla prossima stagione. A ufficializzare il ritorno in bianconero del dirigente è stato lo stesso club friulano attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Firmato un contratto che lo legherà all'Udinese fino al 2022, Marino prenderà dunque il posto di Daniele Pradè, il quale aveva già dato le proprie dimissioni nei giorni scorsi. Entusiasta per il nuovo incarico, Marino verrà presentato domani alla stampa.

A dare il bentornato all'Udinese a Marino è stato poi il Direttore Generale Franco Collavino, come riportato dal sito ufficiale del club.

"Pierpaolo è un amico, conosce bene l'ambiente di Udine ed ha dimostrato, nel corso della sua carriera, grandissima professionalità e preparazione. È per me un piacere accoglierlo di nuovo in Società siamo certi che la sua lunga esperienza e la sua competenza specifica saranno preziose per gestire la squadra che va delineandosi per il prossimo campionato".