Udinese, fine dei giochi per Tudor: esonero vicino

L'Udinese potrebbe esonerare già in giornata Igor Tudor: pesano i ko contro Atalanta e Roma con undici goal subiti e soltanto uno segnato.

Seconda sconfitta consecutiva per l' che, dopo la batosta per 7-1 sul campo dell' , si è arresa anche alla alla 'Dacia Arena': 0-4 il risultato finale in favore dei giallorossi, nonostante la superiorità numerica friulana per l'espulsione comminata a Fazio nel primo tempo.

Due risultati pesanti e difficili da assorbire, che potrebbero costare caro a Igor Tudor: secondo 'Sky Sport' l'esonero potrebbe arrivare addirittura già in giornata, sebbene l'allenamento mattutino sia stato diretto normalmente dal tecnico croato.

A sfavore dell'ex difensore della giocano le tanti reti subite (undici negli ultimi due incontri) e la grande difficoltà nel trovare la via del goal: dopo dieci partite sono solo cinque le reti all'attivo, peggior attacco di tutta la .

In casa Udinese le riflessioni su un cambio in panchina sono iniziate nella serata di ieri per poi proseguire oggi, tanto che l'allontanamento appare un'ipotesi tutt'altro che lontana dalla realtà.