Udinese-Torino, Mazzarri ci sarà: respinto il ricorso della federazione

Mazzarri sarà regolarmente in panchina dopo l'espulsione contro il Parma: il presidente Gravina ha provato ad evitarlo.

Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina per la gara tra il suo e l', prevista domenica in Friuli. E' stato infatti rigettato il ricorso del presidente federale Gravina, che aveva chiesto una squalifica per il tecnico granata. In realtà. un contro-ricorso.

Andiamo per ordine. Mazzarri era stato espulso nella gara tra e Torino, riuscendo però a sedersi in panchina nella gara contro il . I granata avevano infatti presentato il ricorso, accolto dal giudice sportivo. Scatenando Gravina, deciso a non creare un precedente pericoloso.

Il presidente federale aveva infatti chiesto l'annullamento della sentenza, presentando un contro-ricorso. Gravina voleva infatti risolvere un buco emerso dall’applicazione Codice di Giustizia Sportiva. La regola prevde infatti la squalifica automatica in caso di rosso o doppio giallo solamente per i calciatori, e non per gli altri tesserati. Compresi gli allenatori.

Per Gravina una falla pericolosa, visto e considerando che la FIGC non si è adeguata al regolamento IFAB, dallo scorso luglio avente in calce il nuovo Disciplinary Code Fifa, secondo il quale la squalifica è automatica anche per gli allenatori espulsi.

Nella giornata odierna il Torino ha annunciato di aver vinto nuovamente la battaglia pro-Mazzarri: