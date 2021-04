Udinese-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Per la 30ª giornata di Serie A, si affrontano Udinese e Torino: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

UDINESE-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Torino

Udinese-Torino Data: 10 aprile 2021

10 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, DAZN 1 (209 del satellite)

DAZN, DAZN 1 (209 del satellite) Streaming: DAZN

Il sabato sera di Serie A si chiude con il match che metterà di fronte Udinese e Torino. I friulani, dopo la sconfitta con l’Atalanta, sono a caccia di punti preziosi per la salvezza. La quota 40 punti deve essere avvicinata il prima possibile per poter vivere il finale di stagione con relativa serenità. I piemontesi, invece, dopo il pari nel derby contro la Juventus, devono vincere per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

In casa l'Udinese, dal 10 gennaio, ha perso solo con Napoli e Lazio. Poi due pareggi (contro Inter e Atalanta) e tre vittorie (contro Verona, Fiorentina e Sassuolo). Rodrigo De Paul è il miglior marcatore dei friulani con 6 reti (con 6 assist all'attivo). In trasferta, invece, il Torino ha raccolto più punti rispetto alle gare casalinghe. Il successo lontano dal proprio stadio, però, manca dal 19 febbraio (1-0 sul Cagliari). Poi due k.o. di fila con Crotone e Sampdoria. Andrea Belotti è a caccia del gol dopo essersi ripreso dal Covid e aver giocato il derby (senza segnare) con la Juventus: 11 reti e 6 assist per il "Gallo" fin qui.

Sono 74 i precedenti tra Udinese e Torino in Serie A con un bilancio in perfetto equilibrio: 26 successi per parte e 22 pareggi. Ad Udine, invece, 16 vittorie per i friulani, 14 pareggi e 6 vittorie per il Torino. L'ultimo colpo esterno risale al 20 settembre 2017 (2-3): poi un pareggio e la vittoria dell'Udinese per 1-0, nella stagione 2019-2020, con la rete di Okaka.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-TORINO

Udinese-Torino, sfida valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 10 aprile 2021 alla Dacia Arena di Udine, ovviamente a porte chiuse così come imposto dalle regole adottate per far fronte alla pandemia. Il fischio d'inizio è stato programmato alle ore 20.45

Udinese-Torino verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire la partita bisognerà dunque usufruire dell'app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l'offerta.

La diretta streaming gratis di Udinese-Torino sarà disponibile su DAZN. Scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita.

Goal offre la possibilità ai suoi lettori di seguire Udinese-Torino anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale

Gotti manderà in campo l'Udinese con il consueto 3-5-2. Musso tra i pali, linea difensiva a tre con Becao, Nuytinck e Bonifazi. In mediana, sulle corsie laterali spazio per Molina e Stryger-Larsen con De Paul, Arslan e Walace interni. Pereyra alle spalle dell'unica punta, Llorente.

Difesa a tre anche per il Torino: Nicola punta su Milinkovic-Savic in porta (Sirigu out per il Covid), Izzo, Bremer e Buongiorno in difesa. Vojovoda e Ansaldi esterni, Rincon e Mandragora in mezzo. Verdi alle spalle della coppia Belotti-Sanabria, quest'ultimo reduce dalla doppietta nel derby.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.