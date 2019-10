Udinese-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese sfida il Torino nell'8ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Igor Tudor sfida in casa il di Walter Mazzarri nell'8ª giornata del campionato di . I friulani sono quattordicesimi in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, mentre i piemontesi si trovano al 9° posto a quota 10, con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

Nei 34 precedenti in Serie A giocati in casa dell'Udinese, il bilancio pende dalla parte di quest'ultima con 14 successi, altrettanti pareggi e 6 affermazioni dei granata. Negli ultimi 7 incroci fra le due squadre in Serie A, però, l'Udinese non ha mai vinto, con 4 successi del Torino e 3 pareggi.

I friulani detengono al momento un primato negativo in Europa: sono infatti la squadra con meno goal segnati fra i 5 maggiori campionati del Vecchio Continente, appena 3, firmati da Rodrigo Becão, Okaka e Lasagna. La difesa del Torino dovrà tuttavia prestare particolare attenzione al trequartista Rodrigo De Paul, visto che l'argentino è andato in rete nelle ultime 2 gare casalinghe giocate contro il Torino.

Fra i granata il miglior marcatore è 'Il Gallo' Andrea Belotti con 5 goal: il capitano del Torino ha eguagliato il suo miglior score realizzativo in questo punto del campionato della stagione 2016/2017, che chiuse con 26 reti totali e il titolo di capocannoniere del torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Udinese-Torino si disputerà il pomeriggio di domenica 20 ottobre 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. La partita, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di , inizierà alle ore 15.00. Fra le due formazioni sarà il 69° confronto in Serie A.

La sfida Udinese-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita è stata affidata a Dario Massara, mentre Luca Pellegrini si occuperà del commento tecnico.

Per gli abbonati Sky Udinese-Torino sarà visibile anche in diretta mediante Sky Go. I clienti della tv satellitare potranno seguire la gara sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire il meglio dell'offerta sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Tudor ha recuperato in difesa Rodrigo Becão, ma il brasiliano dovrebbe lasciare ad Opoku il posto nella linea a tre con Troost-Ekong e Samir. Sulla fascia destra Ter Avest rimpiazzerà l'infortunato Stryger Larsen, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Sema. Mandragora e Jajalo giostreranno in mediana assieme all'argentino De Paul, schierato da mezzala, mentre nel tandem offensivo Lasagna ha sopravanzato Nestorovski come possibile partner di Okaka.

Mazzarri ritrova Bremer dopo la squalifica ma sembra orientato a confermare Lyanco nel terzetto di difesa con Izzo e Nkoulou. Qualche variazione è possibile sulla linea di centrocampo, con il mancino Ansaldi che potrebbe essere schierato sulla destra al posto di De Silvestri, con uno tra Laxalt o Aina dalla parte opposta. Al centro ballottaggio fra Meité e Lukic per chi agirà accanto a Baselli e Rincon. In attacco, infine, dovrebbe essere ancora una volta Verdi a far coppia con il bomber Belotti.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Belotti