Udinese-Torino 1-0: Okaka rialza i friulani, stop granata

Un goal di Stefano Okaka permette all'Udinese di battere il Torino per 1-0: i friulani agganciano i granata in classifica a quota 10 punti.

L’ vince la sua terza partita stagionale e ringrazia ancora Stefano Okaka. È l’attaccante a timbrare l’unico goal della gara contro il e permettere ai friulani di salire a quota 10 punti, pari proprio con la squadra di Mazzarri, al quinto stop nelle ultime 6 uscite.

Il pallino del gioco lo tiene in mano l'Udinese, subito pericoloso con un'iniziativa di Ken Sema dalla sinistra: la palla si ferma sul palo, sulla ribattuta Okaka a porta vuota mette clamorosamente fuori. La punta ex Samp e trova comunque il modo di farsi perdonare a fine primo tempo, quando sbuca sul secondo palo su un cross dalla destra per fare 1-0.

Mazzarri corre ai ripari e toglie uno spento Lukic facendo posto a Zaza: il tandem con Belotti produce subito una rovesciata del 'Gallo' tra le braccia di Musso, ma poco altro. Così entra anche Iago Falqué al posto di Verdi, non un fattore, con il passaggio al 4-4-2. I ritmi del Torino rimangono compassati e rendono facile la vita della difesa friulana, che soffre ma contiene le offensive ospiti.

Le occasioni sono sporadiche, Musso non è però mai chiamato a parate decisive anche grazie alla sua difesa, che ribatte le conclusioni di Belotti e compagni. Il Gallo ci prova a tre minuti dal termine con una conclusione rarsoterra che esce di poco. Il pari non arriva: decide Okaka, l'Udinese porta a casa tre punti preziosissimi.

IL TABELLINO

UDINESE-TORINO 1-0

MARCATORI: 42' Okaka

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Opoku 6.5, Troost-Ekong 6, Samir 6; Ter Avest 5.5 (63' Becao 6), Mandragora 6, Jajalo 6.5 (74' Walace 6), De Paul 6, Sema 6; Okaka 7, Lasagna 5.5 (85' Nestorovski s.v.).

TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 5.5, Nkoulou 5.5, Lyanco 6; Ansaldi 6, Baselli 5, Rincon 5.5, Lukic 5 (46' Zaza 5.5), Laxalt 6 (84' Millico); Verdi 5 (60' Iago Falqué 5.5), Belotti 5.5.

ARBITRO: Rosario Abisso.

AMMONITI: Lukic (T), Jajalo (U), Laxalt (T), Izzo (T), Becao (U), Okaka (U).

ESPULSI: nessuno.