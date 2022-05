Udinese-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Tra le prime partite in programma per la 37ª giornata di Serie A figura Udinese-Spezia, con i friulani tranquilli a livello di classifica e i liguri a caccia degli ultimi punti per la salvezza.

L’Udinese ha 44 punti in classifica, ne ha 3 di svantaggio rispetto a Torino e Sassuolo e può puntare a terminare la stagione nella colonna sinistra della graduatoria. Nelle ultime 2 partite, giocate contro i neroverdi e contro l’Inter, è arrivato appena 1 punto.

Momento di calo per lo Spezia, reduce da ben 4 sconfitte consecutive e a secco di vittorie dal 2 aprile (data del successo per 1-0 in casa col Venezia). I liguri vantano comunque ancora un margine di 4 punti rispetto al Cagliari terzultimo, avendo il destino nelle proprie mani.

Le due squadre si sono affrontate 18 volte, con 6 vittorie dell’Udinese, 10 dello Spezia e 2 pareggi. Lo scorso anno alla ‘Dacia Arena’ ha vinto lo Spezia per 0-2, grazie alla doppietta di Galabinov.

Queste sono solo alcuni degli spunti che riguardano Udinese-Spezia: per conoscere i canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming e le formazioni, basterà aspettare le prossime righe.

ORARIO UDINESE-SPEZIA

Il match tra le formazioni allenate da Cioffi e Thiago Motta verrà giocato sabato 14 maggio 2022, alla ‘Dacia Arena’ di Udine. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 18.00.

DOVE VEDERE UDINESE-SPEZIA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere la partita. In caso di possesso di una tv non di ultima generazione, andrà collegata ad un TIMVISION box, a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast oppure a console da gioco come Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Con una smart tv, invece, basterà accedere all’app.

UDINESE-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN è visibile anche in streaming, su pc e notebook andando sul sito ufficiale oppure su smartphone e tablet scaricando l’app. la partita sarà visibile per intero anche in un secondo momento on demand sulla piattaforma, così come ci saranno i suoi highlights.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha comunicato la coppia scelta per raccontare questo match, formata da Riccardo Mancini e Manuel Pasqual.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto della partita ci sarà anche qui su GOAL, con la consueta cronaca scritta: potrete vivere le emozioni del match, dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SPEZIA

Classico 3-5-2 da parte di Cioffi, con Perez, Marì e Nuytinck difensori davanti a Silvestri. Walace perno della mediana con Makengo e Pereyra ai suoi lati, mentre Molina e Udogie saranno esterni. In avanti Pussetto è in vantaggio su Success per giocare al fianco di Deulofeu.

Thiago Motta risponde con il 4-2-3-1, in cui mancherà Bastoni per squalifica. In mezzo al campo Kovalenko e Kiwior, sulla trequarti Verde, Agudelo e Gyasi alle spalle di Manaj. Davanti a Provedel, linea difensiva a quattro con Amian, Erlic, Nikolaou e Reca.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj.