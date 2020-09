Udinese-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita lo Spezia nel recupero della 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 30 settembre 2020

30 settembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Udinese di Luca Gotti ospita lo Spezia di Vincenzo Italiano nel recupero della 1ª giornata di . I friulani hanno perso al debutto in campionato nella 2ª giornata, che li ha visti soccombere di misura per 1-0 contro il nel Derby del Triveneto, mentre i liguri, debuttanti in Serie A, sono stati travolti 4-1 in casa dal di De Zerbi.

Quella della Dacia Arena sarà la prima sfida in assoluto fra le due squadre in Serie A. Sono 15 invece i precedenti assoluti in gare ufficiali (2 in Prima Divisione, 12 in Serie B e uno, il più recente, in Coppa ). Il bilancio è favorevole allo Spezia con 9 vittorie, 4 successi dell'Udinese e 2 pareggi.

I liguri si sono guadagnati la possibilità di giocare in Serie A vincendo i playoff di Serie B nella passata stagione. In finale hanno avuto la meglio sul di Alessandro Nesta grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, con un pareggio complessivo per 1-1 fra andata e ritorno.

La successiva 3ª giornata vedrà l'Udinese impegnata contro la sabato 3 ottobre, e lo Spezia contro il al Meazza domenica 4. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO UDINESE-SPEZIA

Udinese-Spezia si giocherà la sera di mercoledì 30 settembre 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 1ª in assoluto fra le due formazioni nel massimo campionato, è in programma alle ore 18.30.

Il recupero Udinese-Spezia sarà trasmesso in diretta tv da Sky e sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, che sarà affiancato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Udinese-Spezia anche in diretta mediante Sky Go. La partita sarà infatti visibile sia su personal computer e notebook, sia su dispositvi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che a chi acquistasse uno dei pacchetti dedicati, offre la visione, fra i vari eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, anche delle partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal potrete seguire Udinese-Spezia anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Gotti potrebbe confermare l'undici di partenza uscito sconfitto di misura nel Derby del Triveneto contro il Verona. In attacco coppia formata da Lasagna e Okaka. Ballottaggio fra Arslan e Walace per il ruolo di playmaker, con il turco che potrebbe nuovamente spuntarla sul brasiliano. Per il resto Coulibaly e De Paul saranno le due mezzali, con Ter Avest a destra (Stryger Larsen è ancora out per infortunio) e Zeegelaar a sinistra. In difesa Rodrigo Becão, De Maio e Samir formeranno la difesa a tre. In porta ci sarà l'argentino Musso.

Italiano potrebbe operare una modifica in difesa, con l'innesto di Ferrer dal 1' a destra al posto di Sala, parso in difficoltà al debutto stagionale contro il Sassuolo. Per il resto, davanti a Zoet, la coppia centrale sarà composta da Erlic e Dell'Orco, con Juan Ramos a sinistra. A centrocampo Ricci in cabina di regia, con Pobega (favorito su Deiola) e Bartolomei ai suoi lati come mezzali. In attacco al centro del tridente agirà il bulgaro Galabinov, con Agudelo e uno fra Gyasi e Farias come esterni offensivi. Fuori per problemi fisici i difensori Capradossi, Mattiello, Ismajli e Marchizza, oltre all'attaccante Mastinu.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Ter Avest, Coulibaly, Arslan, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Dell'Orco, Juan Ramos; Pobega, Ricci, Bartolomei; Agudelo, Galabinov, Gyasi.